3 haftada 3 bin 38’i çocuk 7 bin 326 Filistinli katledildi

Gazze'dekiSağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 21 gündür süren katliama varan saldırılarında ölen ve yaralananlarla ilgili bilgi verdi. Buna göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326 Filistinli katledildi, 18 bin 967 kişi yaralandı. Son 24 saatteki saldırılarda 298 Filistinli şehit düştü. Önceki gece İsrail'in, Han Yunus kentinde, sivillerin evlerini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 15 Filistinli öldü. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'de bir camiyi daha bombaladı. Bugüne kadar 33 cami İsrail tarafından yerle bir edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 29 bin konut tamamen yıkıldı.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir yetkili ajansın Gazze'de hâlâ enkaz altında 1000 kadar kimliği belirsiz cesedin gömülü olduğu yönünde tahminler aldığını ve bunların henüz ölü sayısına dahil edilmediğini söyledi. DSÖ, Gazze'de bin kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 30 prematüre bebeğin kuvözde olduğunu ve 2 bin kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği yoğun saldırılara ilişkin, "Toplu cezalandırma bir savaş suçudur" ifadesini kullandı.