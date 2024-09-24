3 savaşı finanse etti

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde yer almayacak olan Joe Biden arkasında oldukça kanlı bir dönem bırakacak. ABD Başkanı Biden, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ve Filistin topraklarında katliam yapan İsrail'e aylardır para ve silah desteği sağlıyor. İsrail'in Lübnan'a saldırması Biden döneminde yaşanan üçüncü savaşı oldu. Al Jazeera'ye konuşan Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde uluslararası çatışma uzmanı Profesör İbrahim Fraihat, ''İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının Lübnan'a sıçraması bekleniyordu. Ancak beklenmeyen şey bir günde gerçekleşen muazzam ölü sayısı. En şaşırtıcı olan Batı hükümetlerinin sessizliği. İsrail hükümetine gerçek bir baskı yapılmadı" dedi. Biden'ın bu savaşı finanse ettiğini söyleyen Fraihat, Lübnan'daki savaşın İsrail'i destekleyerek cesaretlendiren Biden'ın Gazze'deki başarısızlığının sonucu olduğunu söyledi.