3 yaşındaki çocuğu katledip alıkoydular
Katil israil, 10 Ekim 2025'te varılan sözde ateşkesten bu yana binlerce vahşete imza attı. Bu vahşetlerden biri de üç yaşındaki Filistinli çocuğun katledilmesi oldu. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr El Balah kentinden yola çıkan Filistinli baba Ebu El Aceen yanındaki üç yaşındaki oğlu Rayan ile 'sarı hat'taki tarlalarına bakmaya gidiyordu. Middle East Eye'ın aktardığına göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, kurşun küçük Rayan'a ve babası Baha'ya isabet etti. Minik Rayan yaşamını yitirirken babası ise yaralandı. Ebu el Aceen ailesi, İsrail askerlerinin Rayan'ın naaşını ve babasını saatler boyu alıkoyduğunu, ardından ikisini de yol kenarına bıraktığını söyledi.