3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı: O anlar saniye saniye görüntülendi

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.