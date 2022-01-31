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Giriş Tarihi: 31.1.2022 16:34

3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı: O anlar saniye saniye görüntülendi

İHA
3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı: O anlar saniye saniye görüntülendi

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde anne 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda annenin kızını önce tırabzanların üzerinden geçirdiği ardından da kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana ittiği görülüyor.

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.

ANNE 15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.

Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! Annesi, 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı | Video

Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve "cinayete teşebbüs" suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

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3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı: O anlar saniye saniye görüntülendi
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