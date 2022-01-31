3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı: O anlar saniye saniye görüntülendi

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.
ANNE 15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! Annesi, 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı | Video
Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve "cinayete teşebbüs" suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.