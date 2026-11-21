3 yılda 22 bin Filistinli çocuk katledildi
20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazzeli çocukların hali insanlık için bir utanç tablosu olmayı sürdürdü. İsrail üç yılda 22 binden fazla çocuğu katletti. Binlercesini yaraladı ve yüz binlercesinin ise geleceğini yok etti. Gazzeli çocuklar son üç yıldır dünyanınn gözü önünde her gün ayrı bir cehennemi yaşıyor. Barbar İsrail 1141'inci gününe giren soykırımda her gün 19 çocuğu katletti. Ağırlaşan kış koşullarında binlerce çocuk aileleriyle birlikte çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.