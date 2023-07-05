30 Srebrenitsa kurbanı daha defnedilecek

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında, 30 kurban daha sonsuz huzura kavuşacak. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurbanın cenazesi 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde defnedilecek. Bu yıl Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kurbanlar arasında 4 çocuk da bulunuyor. Kurbanlar, aynı kaderi paylaşarak hayatını kaybeden ailelerinin yanına gömülecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şu ana kadar 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.