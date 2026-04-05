30 üniversiteye saldırı

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'ni vurdu. Üniversitede kampüs içerisinde bulunan bir laboratuvar tamamen yıkıldı, bir öğrenci yurdu ile radyolojik görüntülemelerin yapıldığı bir merkezde büyük hasar oluştu. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai "Füzelerle binaları yıkabilirler, akademisyenlere suikast düzenleyip şehit edebilirler ancak bilimin köklerini yok edemezler. Bu savaşta 5 akademisyen ve 60'tan fazla üniversite öğrencisini öldürdüler. Ayrıca 30 üniversite de ABD ve İsrail saldırısına uğradı" dedi. ABD-İsrail önceki gün de İran'da bir psikiyatri merkezini vurmuştu.

ABD ELÇİLİĞİNE 'SAHTE' SALDIRI

Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı yapıldı. İranlı yetkililer, bu saldırıyı kendilerinin yapmadığını ve İsrail'in sahte bayrak operasyonu olduğunu açıkladı.