30 yıllık işgal 44 günde son buldu
Azerbaycan, 27 Eylül 2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırıları üzerine karşı saldırı başlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" olarak nitelendirdiği operasyon, kısa sürede "Vatan Savaşı"na dönüştü ve 44 günün sonunda Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Böylece halkın yaklaşık 30 yıldır devam eden toprak hasreti sona erdi. Azerbaycan'ın askeri operasyonu, yıllarca sürdürülen ancak sonuç alınamayan müzakerelerin tıkanması, Ermenistan güçlerinin artan tacizleri ve Erivan yönetiminin provokatif açıklamalarının ardından geldi. Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki 7 ilde yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı evlerinden edilerek mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgalin "derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi" yönündeki kararları ise yıllarca uygulanmadı. Bütün bu işgale rağmen ilk saldıran Ermenistan oldu. Ermenistan ordusu 27 Eylül 2020 sabahı saat 06.00 civarında geniş çaplı saldırı başlatarak cephe hattı boyunca Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Ağır silahlarla gerçekleştirilen bombardımanda siviller ve askerler hayatını kaybederken, altyapı da büyük zarar gördü. "Vatan Muharebesi" olarak adlandırılan 2. Karabağ Savaşı, 44 günün sonunda Azerbaycan'ın zaferiyle noktalandı. 10 Kasım 2020'de imzalanan bildiriyle Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. Aliyev, 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etti.
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