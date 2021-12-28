3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi

FİRAVUN NASIL GÖRÜNÜYORDU?

Firavunun yaklaşık üç bin yıl önce öldüğü, 35 yaşında ve 1.70 boylarında, sünnetli olduğu ortaya çıktı. Sahar Saleem tarafından yapılan açıklamalara göre I. Amenhotep, babasına benziyordu. Dar bir çeneye ve dar bir burna sahip olan firavunun saçları ise kıvırcıktı. Ayrıca bu firavun, herhangi bir hastalık nedeniyle ölmemişti. Bilim insanları, vücut bütünlüğünde hastalık kaynaklı bir iz bulunamadığını söylediler. Ölümünden sonra onu mumyalayan kişiler, I. Amenhotep'in bağırsaklarını çıkarmışlardı.