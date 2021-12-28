3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi

Bilim insanlarından heyecanlandıran keşif... MÖ 1506-1504 yıllarında öldüğü sanılan Mısır firavunu 1. Amenhotep'in lahiti ilk kez dijital ortamda açıldı. Görülmemiş bir şekilde mumyalanan 1. Amenhotep'in lahiti bilgisayarlı tomografi ile görüntülendi. Firavunun fiziksel özellkleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
SIRRI ÇÖZÜLEMEMİŞTİ
Ölümünden sonra görülmemiş bir şekilde mumyalanan I. Amenhotep isimli firavunun mumyasının sırrı 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkarılan diğer mumyaların aksine hiçbir şekilde çözülememişti. Uzmanların, ilk kez 1881 yılında keşfedilen lahitin güzelliğinden çok etkilendiği, bir daha orijinali gibi kapatamayacakları için de hiç dokunmadıkları lahitin içini ilk kez görüntülendi.
BOZULMAMIŞ HALDE BULUNDU
Diğer mezarların aksine büyük bir yağmaya da maruz kalmadığı bilinen I. Amenhotep'in mumyasına ilişkin merakına daha fazla dayanamayan uzmanlar bilgisayarlı tomografi ile lahitin içini görmeyi başardılar.
FİRAVUN NASIL GÖRÜNÜYORDU?
Firavunun yaklaşık üç bin yıl önce öldüğü, 35 yaşında ve 1.70 boylarında, sünnetli olduğu ortaya çıktı. Sahar Saleem tarafından yapılan açıklamalara göre I. Amenhotep, babasına benziyordu. Dar bir çeneye ve dar bir burna sahip olan firavunun saçları ise kıvırcıktı. Ayrıca bu firavun, herhangi bir hastalık nedeniyle ölmemişti. Bilim insanları, vücut bütünlüğünde hastalık kaynaklı bir iz bulunamadığını söylediler. Ölümünden sonra onu mumyalayan kişiler, I. Amenhotep'in bağırsaklarını çıkarmışlardı.
BENZERSİZ YAPAN ÖZELLİĞİ
Bu keşfi diğerlerinden benzersiz ve önemli kılan detay ise I. Amenhotep'in beyninin hiç bozulmadan tam olarak korunmuş olması. Bu daha önce keşfedilen Tutankhamun ve Ramses II mumyalarında rastlanmayan bir durumdu.
Edinilen bilgiye göre Amenhotep, milattan çnce 11. yüzyılda 21. hanedan rahipleri tarafından açılıp restore edildikten sonra tekrar gömüldü.