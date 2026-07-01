31 yıllık sistem tarihe karışıyor
Kazakistan'da bağımsızlığın ardından 1995'te kurulan çift meclisli parlamento sistemi, Meclis ile Senato'nun dün gerçekleştirilen son ortak oturumuyla sona erdi. 31 yılın ardından parlamento sistemi yerini tek meclisli Kurultay sistemine bırakıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da düzenlenen son ortak oturumda, "Bugün sadece bir yasama dönemini kapatmıyoruz, aynı zamanda bağımsız Kazakistan'ın gelişimindeki bir dönemi tamamlıyor ve devlet tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.