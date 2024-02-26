32 yıldır dinmeyen acı: Hocalı Katliamı

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 32 yıl geçse de acısı dinmiyor. Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları dün anıldı. Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti. Anıta karanfil bırakan vatandaşlar katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin, "Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetlediğini" bildirirken çok sayıda siyasi de mesaj paylaştı.