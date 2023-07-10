325 göçmen iki haftadır kayıp

DENIZLERDE bir göçmen faciasının daha yaşanmak üzere olduğu ortaya çıktı. İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal'den İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı. İspanya Deniz Kurtarma Servisi'nden dün yapılan açıklamada ise bir İspanyol keşif uçağının, yaklaşık iki haftadır kayıp olan ve içinde yaklaşık 200 göçmen bulunan bir balıkçı teknesi bulduğunu söyledi. Ancak söz konusu balıkçı teknesine henüz bir müdahale yapılmadı. Dolayısıyla 325 göçmenin akıbetinin hâlâ bilinmediği kaydedildi.YUNANISTAN açıklarında 14 Haziran'da yaşanan göçmen faciasına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Guardian gazetesindeki habere göre 80'e yakın göçmenin öldüğü, 500 göçmenin kaybolduğu ve 104 kişinin de kurtarıldığı facianın yaşanmasında sorumluluk Yunanistan Sahil Güvenlik Birimleri'ne ait. Haberdeki bilgiler araştırma grubu Forensic Architecture'nin yaptığı yüksek teknoloji ile çalışmalara dayandırıldı. Daha önce de birçok raporda facianın önlenebileceği belirlenmiş ve Yunan makamları suçlanmıştı.