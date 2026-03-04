33 milyar dolar katliam desteği
AL Jazeera kanalındaki haberde ABD'nin İsrail'e Ortadoğu'daki saldırıları için verdiği maddi destek hesaplandı. Buna göre 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımı boyunca ABD'den İsrail'e 21 milyar dolarlık askeri yardım gitti. İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen gibi ülkelere saldırıları için de 12 milyar dolar verildi. Ülkelerinin İsrail'in peşinden savaşa sürüklenmesine karşı olan ABD'lilerden de sosyal ağlarda "Vergilerimiz İsrail'in kirli savaşlarına gidiyor. Artık yeter" tepkileri yükseldi.