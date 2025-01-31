33 yıl sonra gelen özgürlük

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden kadın asker Agam Berger ile Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir, Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yoğun kalabalık eşliğinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Bölgede, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensupları konuşlandırıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de İsrailli esirler serbest bırakılırken yaşanan coşkuya tepki gösterdi. İsrail, 8 rehineye karşılık anlaşma gereği teslim etmesi gereken 110 Filistinli esirin serbest bırakılmasının ertelendiğini duyurdu. Görüntüler nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıklayan İsrail ilerleyen saatlerde Filistinlileri serbest bırakmaya başladı. Özgür kalacaklar arasında 30 çocuk esir de bulunuyordu. En yaşlı tutuklu ise 60 yaşındaki Muhammed Falna olacak. Falna 33 yıldır hiçbir suçlama olmadan esir tutuluyordu.