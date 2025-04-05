3.5 yılda 90 Alman’ın Müslüman olmasına vesile oldu

Almanya'da yetişen Türk imam Emre Şahin, başkent Berlin'de 3.5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu. Berlin'de doğan 33 yaşındaki Emre Şahin, 20 yaşındayken İstanbul'a giderek 5 yıl ilahiyat eğitimi aldı, ardından Ürdün'de eğitimine bir yıl devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Berlin'e dönen Şahin, önce şehrin kuzeyinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Medine Camii'nde imam olarak göreve başladı. Şahin, 3.5 yıldan bu yana Kreuzberg semtinde kentin sembol camilerinden Mevlana Camii'nde görev yapıyor. İyi derecede Türkçe, Almanca ve Arapça bilen imam Şahin, cuma hutbelerini 3 dilde okuyor ve camide gençlere dersleri Almanca veriyor. İslam'a ve Müslümanlara ilgi duydukları için camiye gayrimüslimlerin de geldiğini kaydeden Şahin, onları gezdirdiğini ve sorularını cevapladığını söyledi. Şahin, Mevlana Camii'nde göreve başladıktan sonra birçok kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile olduğunu, bunların kaydını tuttuğunu belirterek, "Şimdiye kadar 90 kişi Müslüman oldu, elhamdülillah. Özellikle bu ramazanda 8 kardeşimiz Müslüman oldu" dedi.