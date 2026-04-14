36 günde 40 bine yakın ev yerle bir edildi: Lübnan’da sistematik yıkım

Siyonist İsrail, Lübnan'da katliam ve işgaline devam ediyor. İran savaşını bahane ederek 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a havadan ve karadan yoğun saldırı düzenleyen İsrail ordusu, önceki gece Sur kentine bağlı Bazuriye, Şema, Kalile, Mansuri, Hınniyye, Mecdel Zun ve Buyut es-Sayyad bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda en az 5 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Sur'un Zebkin beldesinde ise fosfor bombası kullanıldı. Nebatiye kentinin El-Heva Mahallesi'nde çok sayıda binaya hava saldırısı düzenleyerek büyük yıkıma yol açan İsrail ordusu, Cibşit beldesinde de bir evi bombaladı. Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde Lübnan Kızılhaç mensubu sağlık ekibİ doğrudan hedef aldı. Saldırıda 2 Kızılhaç görevlisi öldü, çok sayıda ambulans kullanılamaz hale geldi. Özellikle Lübnan'ın güneyindeki yıkım her geçen gün artıyor.

Söz konusu bölge sistematik bir şekilde yerle bir ediliyor. National Council for Scientific Research Lebanon (CNRS) verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu sadece 36 günde 37 bin 836 konut yok edildi ya da hasar gördü. Bu, günde 1000'den fazla ev anlamına geliyor. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Bint Cubeyl ilçesinde kuşatmayı tamamlayarak işgale başladığını duyurdu. Paraşütçü, komando ve Givati (Dağ) birliklerinin 98. Tümen komutasında, Bin Cubeyl'de işgali genişletmek için yoğun kara saldırılarına başladığını aktaran Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, karada çatışmaların yaşandığını, ayrıca İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Adraee, saldırılarda 100'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü, onlarca altyapı unsurunun yok edildiğini ve silahlara el konulduğunu ileri sürerek bölgede İsrail saldırılarının süreceği tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye erişimi kestiği ve takviye gelmesini engellediği, şimdi ise farklı yönlerden ilçeye girip binalarda tarama yaptığı iddia edilerek İsrail ordusunun tarama faaliyetlerinden sonra tüm binaları imha edebileceği belirtildi.



KÖYLERİ HARİTADAN SİLDİLER!

İSRAIL'IN Ortadoğu'daki katliamları sürerken, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple kritik bir adıma imza attı. Şirketin yaygın olarak kullanılan Apple Maps uygulamasında, Lübnan sınırları içerisindeki ilçe, kasaba, mahalle ve köy isimlerinin büyük bir bölümünün haritadan tamamen kaldırıldığı fark edildi. Özellikle İsrail'in askeri harekât düzenlediği ve yoğun çatışmaların yaşandığı güneydeki bu bölgesel sansür, dünya genelindeki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Öte yandan Apple yaptığı açıklamada köy ve kasaba isimlerinin aslında hiçbir zaman Apple Maps içinde bulunmadığını iddia etti. Ancak aynı köy ve kasabaların Goggle Maps'te detaylı bir şekilde yer alması Apple Maps için "Demek ki Lübnan topraklarını çok daha önceden yok saydılar" diye düşündürttü.

PAPA LEO'YU KARŞILAYAN ÇOCUĞU DA ÖLDÜRDÜLER

İSRAIL saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hıristiyanlar hem evlerini hem de canlarını kaybediyor. İsrail saldırısı sonucu evi enkaza dönen Lübnanlı Hıristiyan bir çocuğun cesedine, 3 gün süren aramalar sonucunda ulaşıldı. Talihsiz çocuğun, geçen yıl kasım ayında ülkesini ziyaret eden Papa 14. Leo'yu coşkuyla karşıladığı anları paylaşılmıştı.