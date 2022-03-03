39 ülke Ukrayna için harekete geçti! Peki Afganistan, Suriye, Yemen, Irak ve Libya’da işlenen suçlar ne olacak?

DEVLETLERİN TALEBİ

Prof. Dr. Acer ise durumun önündeki hukuki engellerden bahsederek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi yalnızca yetki alanı olan yerleri değerlendirebiliyor. Ukrayna, Donbas bölgesinde Rus yanlısı güçlerin yaptıklarından hareketle mahkemenin yargı yetkisi kabul etmişti. Suçlar Ukrayna topraklarında işleniyor olduğu için ve Ukrayna bu yargıyı tanıdığı için, mahkeme savcılığı uluslararası bir ceza işletmeciliği başlattı. Bu incelemenin başlaması için bazen devletler talepte bulunuyorlar ya da savcı kendiliğinden başlatıyor" dedi.

RUSYA'DAN VETO

Rusya çıkacak kararları veto ediyor ve güvenlik konseyinde söz hakkı olduğu için böyle bir hakkı var" sözlerine yer verdi.