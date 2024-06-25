3’üncü dünya savaşı riski ciddiye alınmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın 3. dünya savaşı tehdidini ciddiye alması gerektiğini belirterek "Böyle bir risk var" dedi. Fidan, özel bir televizyon kanalında şu açıklamalarda bulundu:YPG konusunda problemli olduğumuz 2 buçuk aktif NATO üyesi var. ABD, İngiltere biraz da Fransa. Bu ittifakın ruhuna aykırı.Gazze'de katliamın hala devam ediyor olması, uluslararası sistemin bir şey yapmamış olması, büyük fay kırılmalarını daha sonra etkilerini göstereceği realiteyle karşı karşıyayız.Dünya bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var. Gazze'deki soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Ukrayna'da devam eden savaş, dünyada devam eden ekonomik rekabet var.Ukrayna konusunda barışın esas olduğunu, Rusya'nın duruş belirlemesi gerektiğini muhataplarımıza ilettik. 2 gün sonra Putin, savaşı durdurma şartlarını madde madde sıraladı. Müzakere süreci için bir zemini her zaman görüyorum.Türk dünyasına, İslama karşı ötekileştirme hareketi Avrupa'da kendini var eden değerler zincirinin tersi.İsrail tarafından hedefteydik. Onlar bırakınca FETÖ'cüler bu işi ele aldılar. Ben düşerdim ama arkamdan gelenler savaşı yürütürlerdi. Onlar Amerika'ya sırtını dayamakla bu iş olacak sandılar. Ama yok.