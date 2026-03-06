4 noktaya eşzamanlı bombardıman
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan savaş 7'nci gününe girdi. Karşılıklı bombardıman sürerken, İsrail ve ABD, İran'ın başkenti Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz ve Kum kentini aynı anda vurdu. Savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında söz konusu kentlerin farklı noktalarında şiddetli patlamaların yaşandığı belirtildi. ABD ve İsrail'in hava harekâtı sırasında vurduğu yerler arasında, Devrim Muhafızları İstihbarat Karargâhı, Polis İstihbarat Merkezi, Merkezi Ordu Karargâhı ile Ordu Hastanesi'nin de bulunduğu ifade edildi. Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.