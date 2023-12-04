4 Türk firma ‘dünyanın en’leri listesine girdi

STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı. Listede 4 Türk firması dikkat çekti. Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2021'e göre yüzde 22 artarak 5.5 milyar dolara ulaştı. Raporda Baykar'a dikkat çekilerek, Türk şirketin gelirlerinde yüzde 94'e ulaşan bir artış olduğu vurgulandı. 2018'den beri listenin başındaki 5 firmanın tamamı ABD merkezli. Bu firmalar Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı.