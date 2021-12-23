40 yaşındaki adam, ödenmemiş kira, playstation ve bir kedi yüzünden yaşamını yitirdi

SALDIRGANLARIN NET KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Ancak iki tarafın son günlerde husumet yaşadığı iddia edildi. Taraflar arasında çıkan kavganın ise ödenmemiş bir kira, PlayStation ve bir kediy yüzünden yaşandığı iddia edilidi.