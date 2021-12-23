40 yaşındaki adam, ödenmemiş kira, playstation ve bir kedi yüzünden yaşamını yitirdi

Sidney'in batısında dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki bir adam bıçaklanma nedeniyle hayatını kaybetti. Adamın 19 yaşındaki oğlu ve 23 yaşındaki yeğeni ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLARIN NET KİMLİĞİ BİLİNMİYOR
Saldırganların kim olduğu bilinmiyor. Ancak iki tarafın son günlerde husumet yaşadığı iddia edildi. Taraflar arasında çıkan kavganın ise ödenmemiş bir kira, PlayStation ve bir kediy yüzünden yaşandığı iddia edilidi.
19 YAŞINDAKİ GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İnceleme yapan ekipler tarafların bir süredir sosyal medya üzerinden atıştığını tespit etti. 23 yaşındaki gencin durumu iyiyken, 19 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.