400 bin kişi ölümü bekliyor

Siyonist İsrail rejimi, ekim ayının başından itibaren devreye soktuğu etnik temizlik planını dünyanın gözü önünde uygulamaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyunun dikkatini Lübnan'a çeken katil İsrail, bir yıldır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kişiyi ölüme mahkum etmiş durumda. İsrail'in Gazze'nin kuzeyini Filistinlilerden arındırarak işgal bölgesi ilan etmeyi planladığı biliniyor. Bu kapsamda günlerdir bölgedeki sivilleri yoğun bir bombardımana tutuyorlar.Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bırakma girişimi nedeniyle 400 bin Filistinlinin ölümle karşı karşıya kaldığını duyurdu.Açıklamada, Filistin halkına karşı işlenen ve soykırıma varan suçlardan İsrail, ABD ve ortakları sorumlu tutuldu.Bölgedeki Kemal Advan Hastanesi'nin yanı sıra Endonezya ve Avde Hastaneleri'nde de sağlık hizmetleri duracak.Katil İsrail bölgeye insani yardımların ve yakıtların girişine izin vermiyor.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 7. gününde de sürüyor.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilerin İsrail ordusunun tahliye çağrılarını reddetmesi, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasını içeren "generallerin planına" engel oluyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve bir yıldır devam eden saldırılarında sağlık sistemi de olumsuz etkilendi. Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen baskınlarda onlarca ambulans tahrip edildi. Parça tedariği sağlanamamasından dolayı tamir ustaları, kullanım dışı kalan ambulanslardan parça temin ederek kullanıma sunmaya çalışıyor.Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların "uluslararası düzeni yıkma riski taşıdığı" uyarısında bulundu.Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile Roma'da görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını acilen durdurmasını" istedi.