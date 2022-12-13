400 göstericiye hapis cezası çıktı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınanlardan 400'ü hapis cezasına çarptırıldı. Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ila 10 yıl, 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkûm edildi" açıklamasında bulundu. Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu. Uluslararası kamuoyu İran'ı, idam ve hapis cezalarıyla protestoları bastırmakla suçluyor.