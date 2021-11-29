400 yıl sonra İngiltere’den ayrıldılar

KARAYIPLER ülkesi Barbados, İngiltere
Kraliçesi II Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek 'Barbados Cumhuriyeti
' oldu. 1966'da tam bağımsızlığını kazanan Barbados'un ilk cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason
oldu. Törene İngiliz tahtının vârisi Prens Charles
da katıldı. Barbados, 400 yıl sonra İngiltere'den resmen ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in buradaki devlet başkanı statüsüne son verecek. Barbados bununla birlikte içinde 15 ülkenin yer aldığı, 2.5 milyar insanın yaşadığı eski sömürgelerin yer aldığı İngiliz Milletler Topluluğu
'nda kalmaya devam edecek.