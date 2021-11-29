Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 400 yıl sonra İngiltere’den ayrıldılar
Giriş Tarihi: 30.11.2021

400 yıl sonra İngiltere’den ayrıldılar

400 yıl sonra İngiltere’den ayrıldılar
KARAYIPLER ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek 'Barbados Cumhuriyeti' oldu. 1966'da tam bağımsızlığını kazanan Barbados'un ilk cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason oldu. Törene İngiliz tahtının vârisi Prens Charles da katıldı. Barbados, 400 yıl sonra İngiltere'den resmen ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in buradaki devlet başkanı statüsüne son verecek. Barbados bununla birlikte içinde 15 ülkenin yer aldığı, 2.5 milyar insanın yaşadığı eski sömürgelerin yer aldığı İngiliz Milletler Topluluğu'nda kalmaya devam edecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
400 yıl sonra İngiltere’den ayrıldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA