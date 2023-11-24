43 yıl sonra serbest kalan Filistin kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

"BİZE KARŞI AŞAĞILAYICI HER ŞEYİ UYGULUYORLAR"

Halihazırda İsrail hapishanelerinde olan diğer esir kadınlar hakkında da konuşan Bergusi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esir kadınlar özgürlük bekliyor. Azap çekiyorlar. Üzerlerinde büyük baskı var. Bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz, direniyoruz. Allah'ın izniyle direnişçilerimiz tüm esir kadınları özgürlüğüne kavuşturacak, hapishaneleri boşaltacak."