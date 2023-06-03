‘449 milyon çocuk çatışmaların ortasında’

Dünyada her yıl çok sayıda çocuk çatışmalar sebebiyle hayatını kaybederken milyonlarca çocuk ise sıcak çatışma bölgelerinde yaşamlarını sürdürüyor. Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children, 2021'de 449 milyonun üzerinde çocuğun şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını sürdürdüğünü bildirdi. Ortadoğu ve Afrika ülkeleri çocukların çatışmalardan en çok etkilendiği bölgelerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, çocuklara karşı işlenen suçlar cinayet, cinsel istismar, çocukları savaşta kullanma ve insani yardıma erişimi engelleme gibi eylemlerden oluşuyor.