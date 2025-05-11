“45 gün özgürlüğümden mahrum edildim”

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadan fazla süredir gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyledi. 9 Mayıs'ta serbest kalan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine ulaştıktan hemen sonra Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi. Üst düzey politikacı ve temsilciler de Öztürk'e basın toplantısında eşlik etti.