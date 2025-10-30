46’sı çocuk 106 şehit daha

Katil İsrail yine insanlıktan çıktı. 7 Ekim 2023-10 Ekim 2025 arasında Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail sözde ateşkes sürecinde olunmasına rağmen yine katliam yaptı. Hamas'ın İsrailli rehinelerin cesetlerini teslim etmediği ve kendilerine saldırdığı yalanı ile önceki gece saldıran İsrail bir kez daha Filistinlilere büyük bir yıkım yaşattı. 46'sı çocuk olmak üzere 106 Filistinli daha şehit oldu. 28 Ekim gecesi yaşanan saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana en kanlı katliamlardan biri oldu.

ATEŞKESİ 125 KEZ İHLAL ETTİLER

Hedef alınan yerler arasında kanser hastalarının tedavi gördüğü bir merkez de vardı. Gazze'nin merkezinde öldürülenlerden 18'i aynı ailedendi. Tek saldırıda üç kuşak öldürüldü. Çocuklar, anne babaları ve büyükanne ve büyükbabaları... Gazeteci Muhammed El-Muniravi de yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 256'ya yükseldi. Tüm bu katliamların ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu. İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze ateşkesini şimdiye kadar 125 kez ihlal etti.

FAŞİST BAKANLAR SOYKIRIM İSTİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini engelleme kararı aldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi.

UNICEF: BİNLERCE ÇOCUK HÂLÂ AÇ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Gazze'de devam eden ateşkese rağmen yeterli insani yardımın ulaşamadığını, yeterli gıdaları olmadığı için aç uyuyan binlerce çocuk olduğunu bildirdi.

300 YAZARDAN NEW YORK TİMES'A İSRAİL TEPKİSİ

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL ASKERİNE SINIR DIŞI

Çekya, Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarına katıldığı belirtilen bir İsrailli askeri, hakkında Fransa tarafından çıkarılan yakalama emri gerekçesiyle Prag'daki Vaclav Havel Uluslararası Havalimanı'nda saatlerce alıkoyduktan sonra sınır dışı etti. Öte yandan İsrail ordusunda son 18 ayda 279 askerin intihar girişiminde bulunduğu, bunlardan 36'sının yaşamını yitirdiği bildirildi.