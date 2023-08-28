48 saat süre vertmişlerdi! Macron’dan açıklama: “Fransız elçi Nijer’de kalacak”

Nijer'deki cunta yönetiminin cuma günü Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saatlik sürenin dolmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi. Başkent Paris'te bugün büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin cunta yönetiminin açıklamasına rağmen ülkede kalacağını ve şu anda Nijer'in başkenti Niamey'de dinlendiğini açıkladı. Macron, "Fransa ve diplomatlarımız, son aylarda Sudan'dan Nijer'e kadar bazı ülkelerde çok zor durumlarla karşı karşıya kaldı. Buradan onları alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz" diyen Macron, Fransa'nın Nijer'deki darbeyi kınama ve Nijer'in devrik lideri Mohamed Bazoum'a desteğini değiştirmeyeceğini vurgularken, Bazoum'un demokratik olarak seçildiğini ve istifa etmeyi reddederek cesur davrandığını vurguladı.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum yönetimine 26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin ardından 30 Temmuz'da ECOWAS, Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü toplantı düzenlemiş ve toplantının ardından cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer'in devrik lideri Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada ise, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin cunta yönetimiyle görüşmeyi reddettiği belirtilerek, Fransız hükümetinin eylemlerinin "Nijer'in çıkarlarına aykırı" olduğu öne sürülmüş ve Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanınmıştı.

