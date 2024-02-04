48 yıllık cinayet çözüldü

ABD'nin Colorado eyaletinde polis, 48 yıllık faili meçhul cinayeti çözdü. Independent'te yer alan habere göre Westminster Polisi, en son 4 Aralık 1975'te Brighton kentindeki Adams County Hapishanesi'nde yatan erkek arkadaşını ziyaret etmek için otostop çekerken görülen 20 yaşındaki Teree Becker'in katilinin Thomas Elliott olduğunu tespit etti. Kimlik tespiti, birçok polis teşkilatının onlarca yıldır yürüttüğü soruşturmanın ardından gerçekleşti. Cinayet, genetik soybilimi, birbirleriyle akraba olabilecek kişileri bulmak için DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla yapıldı. Polis, birçok suç işleyen Elliott'ın Ekim 1991'de intihar ettiğini ve Nevada'da gömüldüğünü söyledi.