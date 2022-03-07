5 şehirde tahliye için geçici ateşkes ilanı

Rusya ile Ukrayna
arasında başlatılan müzakerelerin üçüncü turu dün Belarus
'un Brest
şehrinde yapıldı. "İnsani yardım koridorları konusunda bazı olumlu sonuçlar aldık" diyen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, ancak görüşmelerin önemli sonuçlar getirmediğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy de beklentilerinin karşılanmadığını ve olumlu şeyler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek, "İnsani yardım koridorlarının yarından (bugün) itibaren çalışacağını umuyoruz" dedi. Rusya, kısa süre sonra da Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saat ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.