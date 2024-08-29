5 yıl aradan sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel’de

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, bir bölümüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi küresel gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunmak için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yeşil ve dijital çözüm başta olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacak.

VİZE MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki net tutumunu AB tarafına bir kez daha ileteceği belirtildi.

Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinde yaşanan sıkıntıların yetkililerle görüşüleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Brüksel'de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.