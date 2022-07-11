50 kurban daha defnedilecek

Sırp birliklerinin binlerce Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 27 yıl geçmesine rağmen Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor. 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'yı ele geçirmesinin hemen ardından katliama başladı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla Boşnak sivil hunharca öldürüldü.Srebrenitsa ve çevresinde bugüne kadar bulunan 85 toplu mezarda 6 bin 974 kurbanın kemik kalıntısına ulaşıldı. Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları güzergah üzerinde bulunan Liplje ve Kamenica mevkilerinde en büyük toplu mezarlara ulaşılırken, Srebrenitsa çevresindeki toplu mezar aramaları devam ediyor. Kemik kalıntılarına ulaşılan soykırım kurbanlarının aileleri ise sevdiklerinin "bir mezar taşı olsun" düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor.Bugün düzenlenecek törende, kimlik tespiti yapılan 50 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olacak. Öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikizler Semir ve Samir Hasanovic de yana yana gömülecek.