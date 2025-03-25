50 yıl ölümü bekleyen mahkûma rekor tazminat

Japonya'da bir adam, cinayet suçundan 50 yıl boyunca idam sırası bekledikten sonra rekor tazminat kazandı. 89 yaşındaki Iwao Hakamata, 1968 yılında patronunu, karısını ve iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu. Ancak Hakamata, geçen yıl yeniden yargılanmasının ardından beraat etti. Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık mahkûmiyetin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ileri sürerek mümkün olan en yüksek tazminatı talep etmişti. Geçtiğimiz gün talebi onaylayan yargıç, sanığın "son derece şiddetli" ruhsal ve fiziksel acı çektiğini kabul etti. Japonya hükümeti, yerel medyanın ülke tarihinde ödenen en büyük tazminat olarak duyurduğu kararla, Hakamata'ya 217 milyon yen (1.45 milyon dolar) maddi tazminat ödeyecek.