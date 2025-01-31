500 bin Gazzeli döndü

Ateşkesin ardından Filistinlilerin evlerine dönüşü sürüyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın Gazzeli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdiye kadar 500 bin Filistinli evine döndü. Öte yandan İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 42'si enkaz altından çıkarılan 43 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 460'a yükseldi.İsrail, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistin faaliyetlerini yasakladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in kararı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz" tepkisi gösterildi.