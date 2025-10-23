500 yıl sonra tarihi buluşma: İngiltere Kralı 3. Charles, Papa 14. Leo ile Vatikan’da dua etti
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, Vatikan’da bir araya geldi. Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, sabah saatlerinde Vatikan’a gelerek San Damaso Avlusu’nda resmi törenle karşılandı. Görüşmede çevre, yoksullukla mücadele ve küresel barış konularında iş birliği vurgusu yapıldı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca "çevrenin korunması, yoksullukla mücadele ve dünya barışının teşviki" gibi konularda ortak kararlılık vurgulandı.
Kral 3. Charles, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.
SİSTİNE ŞAPELİ'NDE TARİHİ ANLAR
Görüşmenin ardından Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" ve "Adem'in Yaratılışı" fresklerinin yer aldığı Sistine Şapeli'nde özel bir ayine katıldı. "Yaratılışa olan bağlılık" temasıyla gerçekleştirilen ayin, 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz Kralı'nın Papa ile dua etmesi açısından tarihe geçti.
Bu özel an, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Katolik Kilisesi'nden ayrılmasından sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.
KRAL CHARLES'A "KRALİYET KARDEŞİ" UNVANI
Vatikan'daki temaslarının ardından Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Roma kentindeki "Surların Dışındaki Aziz Paulus Bazilikası"na geçerek, burada Kral 3. Charles'a "Kraliyet Kardeşi" unvanı verilmesi törenine katılım sağladı.
Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, nisanda da hem İtalya'ya hem Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'ya gelmişti. Bu ziyaretin Vatikan ayağı o dönemki Papa Franciscus'un rahatsızlığı sebebiyle ertelenmiş buna karşın Kral ve Kraliçe, 9 Nisan'da Papa Franciscus tarafından özel bir görüşme kapsamında Vatikan'da kabul edilmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra Papa Franciscus, 21 Nisan'da vefat etmiş onun yerine ABD'li Kardinal Robert Prevost 8 Mayıs'ta yeni papa seçilmiş ve kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.
Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles'ın bugünkü görüşmesi de iki lider arasındaki ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
Basında çıkan haber ve yorumlarda da İngiltere (Anglikan) Kilisesi'nin başı unvanını da taşıyan Kral 3. Charles'ın bu ziyaretinin, kiliseler arasında yakınlaşma ve ortak çalışma konusundaki bağların geliştirilmesi bakımından "önem bir an olduğu" ifade edildi.