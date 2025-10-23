500 yıl sonra tarihi buluşma: İngiltere Kralı 3. Charles, Papa 14. Leo ile Vatikan’da dua etti

Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca "çevrenin korunması, yoksullukla mücadele ve dünya barışının teşviki" gibi konularda ortak kararlılık vurgulandı.

Kral 3. Charles, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

SİSTİNE ŞAPELİ'NDE TARİHİ ANLAR

Görüşmenin ardından Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" ve "Adem'in Yaratılışı" fresklerinin yer aldığı Sistine Şapeli'nde özel bir ayine katıldı. "Yaratılışa olan bağlılık" temasıyla gerçekleştirilen ayin, 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz Kralı'nın Papa ile dua etmesi açısından tarihe geçti.

Bu özel an, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Katolik Kilisesi'nden ayrılmasından sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.