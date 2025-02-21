53 Türk kökenli aday yarışacak

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçime milletvekili sayısını önemli ölçüde düşüren yeni seçim yasası ile gidilecek. Seçim yasasındaki değişiklikle milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı. 4 bin 506 milletvekili adayı arasında 53 Türk kökenli yarışacak. Sonuçların Avrupa'nın geleceği açısından kilit rol oynaması bekleniyor. Öte yandan Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen 9 kişi arasında yer alan Türklerin yakınları, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Alman devletinin olayı hâlâ aydınlatmamasına tepki gösterdi.