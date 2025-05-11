55 gün sonra mucize kurtuluş

Peru'dan denize açıldıktan sonra tekneleri arıza yapan ve 55 gündür suda sürüklenen beş balıkçı, bir başka balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Üç Perulu ve iki Kolombiyalı balıkçı, Güney Amerika ülkesi Peru'dan mart ayında denize açılıp kaybolduktan 55 gün sonra Galápagos Adaları'na ulaştı. Ekvador Donanması'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamaya göre, bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan balıkçılar, 10 Mayıs Cumartesi günü Galápagos'taki bir limana ulaştı. Mart ayının ortasından bu yana kayıp olan beş balıkçı, 7 Mayıs'ta "Aldo" isimli Ekvadorlu tekne tarafından bulundu.