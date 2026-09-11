56 bin hektar ekili alana zarar verdiler
Lübnan, soykırımcı İsrail'in, ülkenin güneyinde en az 56 bin hektarlık tarım arazisine (toplam arazinin yüzde 22,5'i) zarar verdiğini duyurdu. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım Bakanı Nizar Hani, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki topraklar ve ekili alanların aldığı hasarın değerlendirildiği görüşmede, Hani, güneyde 56 bin hektarın üzerindeki tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti. Hani, Tarım Bakanlığının, Lübnan ordusu ile işbirliği içinde çiftçilerin topraklarına erişimini ve hasadı kolaylaştırmak için çalışmaları tamamladığını dile getirdi.
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