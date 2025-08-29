5’i açlıktan 46 ölüm daha

İşgalci İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadınlar, çocuklar ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 5 kişi de açlıktan öldü.

'GAZZE'DEKİ AÇLIK CİDDİ BOYUTTA'

İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşında ölen Filistinlilerin sayısı 62 bin 966'ya çıkarken Dünya Gıda Programı, Gazze'deki açlığın ise çok ciddi boyutta olduğunu bildirdi.

MÜSLÜMAN LİDERLERE GAZZE ÇAĞRISI

Eski Fas Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri AbdulilLah Benkiran, Arap ve Müslüman liderlere, Gazze'yi İsrail ablukasından kurtarmaları ve sınır kapılarının açılmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

'BM HAREKETE GEÇEBİLİR'

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyeden birinin veya daha fazlasının veto kullanması nedeniyle felce uğradığında Genel Kurul, bu otorite boşluğunu doldurabilir ve uluslararası barışın korunması için gerekli adımları atabilir" dedi.

IRKÇI BAKANDAN SOYKIRIM İTİRAFI

İsrail tam işgal harekâtını dün resmen başlattığını açıklarken aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin kuzeyini insanların "açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi" ilan edip "Kurşunla ölmeyenleri açlıkla öldüreceğiz" dedi.