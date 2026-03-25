6 Arap ülkesinde fırtına ve sel alarmı: 7 ölü

Times of Oman haber sitesinin verdiği bilgilere göre, Umman'da bazı bölgeleri etkisi altına alan şiddetli yağmur ve ani seller 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Umman Sultanlığı resmi haber ajansı da en son ülkenin kuzeyinde bulunan Musendem vilayetindeki vadilerde oluşan sele kapılan bir kadının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Umman'da dünden bu yana şiddetli yağmur sonucu oluşan sellerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ülkenin güneyindeki El-Batinah vilayetine bağlı Barka ve El-Maavil'de 30'dan fazla kişi kurtarılırken, ölenler arasında 1 de çocuk bulunduğu kaydedildi.

Mısır Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, istikrarsız hava koşulları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri eğitime ara verildiği bildirildi.