6 asırlık saat zamana meydan okuyor

Çekya'nın başkentinde 1410 yılında inşa edilen Prag Astronomik Saati, mimarisi ve saat başı sunduğu gösteriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Başkent Prag'ın Eski Kent Meydanı'nda bulunan dünyanın en eski üçüncü astronomik saatinde, yukarıdan aşağı doğru 4 bölüm bulunuyor. Astronomik kadran, saat animasyonu, burç halkası ve takvim kadranından oluşan yapının üzerinde 8 farklı mini heykel de yer alıyor. Kibir, açgözlülük, ölüm, eğitim, adalet, astronomi ile zevk ve sefanın anlatıldığı heykeller de astronomik saati ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında zarar gören merkezi noktadaki saatin yeniden tamir edilerek bugünlere geldiği biliniyor.