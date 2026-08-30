6 Şubat depreminde gönüllü çalışan Türk rehber kayıp

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde 26 Ağustos'ta buzun çökmesiyle meydana gelen ve köyleri yutan sel felaketinde bilanço ağırlaşırken kaybolanlar arasında bir Tük vatandaşının da olduğu belirtildi. Tur rehberi olan Elena Öksüz'den (48) sel felaketinden bu yana haber alınamıyor. Çifte vatandaş olan Elena Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığı, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediği kaydedildi.

BÜYÜKELÇİLİK DEVREDE

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, "Elena Öksüz bizim etkinliklerimize de katılmıştı. 6 Şubat depremlerinde hiç görev verilmemesine rağmen gönüllü olarak bölgeye gitmiş; İngilizce, Almanca, Rusça ve Türkçe dilleriyle gelen ekiplere yardımcı olmuştu. Elena Hanım'ın kızı şu anda Nepal'e gidiyor.

Kimsenin tahmin edebileceği bir afet değil. Belki kaçma şansı bile olmadı, bilemiyoruz. Daha önce böyle bir afette hizmette bulunmuş bir meslektaşımızın şu anda orada olarak yardıma ihtiyaç duyması içimizi acıtıyor. Yeni Delhi'deki Türkiye Büyükelçiliği de Elena Hanım ile ilgili çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

ÇÜRÜMÜŞ CESETLER SÜRÜKLENİYOR

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 680'e, yaralı sayısı ise 2 bin 301'e yükseldi. Bazı cansız bedenlerin akıntıyla Hindistan'a kadar sürüklendiği bildirildi. Hem Nepal hem de Çin tarafında aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişiden halen haber alınamıyor. Buz ve çamur seli bölgede büyük göllerin oluşmasına da neden oldu.

Bu göllerden biri, bölgede hayatta kalanları arayan acil durum ekipleri için doğrudan tehdit oluşturuyor. Bölgedeki hava şartları, yoğun çamur ve yeni sel tehlikesi nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Bazı operasyonların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, yıkılan köprüler nedeniyle kopan ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, cesetlerin kimlik tespiti, DNA testleri ve cenazelerin uzun süre muhafaza edilmesi konularında teknik yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. İlk tahminlerine göre yeniden inşa için 4 ila 5 milyar dolar arasında bir kaynağa ihtiyaç duyulacağı açıklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör