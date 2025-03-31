6 ülkeden Rusya’ya yeni yaptırım planı: Daha fazla baskı uygulamaya hazırız
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları’ndan kritik bir açıklama geldi. 6 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, “Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız” mesajı verildi.
İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı ve Savunma Komiserinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımlar ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, Savunma ve Uzaydan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Madrid'de bir araya geldi.
"RUSYA'YA DAHA FAZLA BASKI UYGULAMAYA HAZIRIZ"
Toplantının ardından İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ile Kallas ve Kubilius tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara değinildi.