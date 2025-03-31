6 ülkeden Rusya’ya yeni yaptırım planı: Daha fazla baskı uygulamaya hazırız

Açıklamada, "Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.