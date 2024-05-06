600 bin çocuk İsrail’in hedefinde

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamlarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı dün itibarıyla 34 bin 735'e yükseldi. Mısır'da devam eden ateşkes görüşmelerine rağmen katil İsrail ordusu, Refah katliamının startını verdi. İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması için bölgeye sığınanlara baskı uygulama başladı.Mısır sınırında bulunan Refah bölgesi, yüzölçümü olarak bir havaliamınından daha küçük bir yer.1.2 milyondan fazla Filistinli "güvenli yer" olarak belirtildiği için buraya sığınmıştı.Bölgeye sığınanların 600 binden fazlası çocuk. Üstelik Filistinli çocukların büyük bir kısmı ya yetim ya da İsrail saldırılarında yaralananlar.Birleşmiş Milletler ve birçok ülke İsrail'in olası Refah saldırısına karşı açıklamalar yapıyordu. Ancak Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'ta bir kara saldırısının kaçınılmaz olduğunda ısrar ediyor.İsrail ordusunun açıklamasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler, yerlerini terk etmeye başladı. Bu kişiler, 7 aydır süren saldırılar altında daha önce de en az 5 kez tecride zorlanmıştı.Yağmurlu havaya rağmen kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü.Araçları olan araçlarıyla, olmayanlar ise at ve eşek arabalarıyla sürgün yolculuğuna başladı.Refah'a saldırı hazırlıkları, Gazze'de bir ateşkes anlaşmasının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan görüşmelerin tıkandığı bir dönemde geldi.Refah'ın İsrail sınırına en yakın doğu kesiminde yaşayan yaklaşık 100 bin kişi, Han Yunus ve El Mavazi mülteci kampına yönlendirildi. İsrail, Han Yunus'u dört ay boyunca işgal edip yerle bir etmişti. Dolayısıyla burada gidilecek yer kalmadı. Mavazi ise çok küçük bir yer ve sadece birkaç binadan ibaret. Burası da aslında sığınılacak durumda değil. Yine yollara düşen Filistinliler "Nereye gideceğiz" veya "Denize mi gidelim" diyerek maruz bırakıldıkları zulme isyan etti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas'ın açıklamasında, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı. Bu gelişmenin ardından Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentlerinin caddelerinde ve çadır kamplarda toplanan Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu. ABD, Hamas'ın ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu, gelişmeyi İsrail'le görüşeceklerini bildirdi. İsrailli bir yetkili ise konuyu inceleyeceklerini söyledi. Ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın açıklamasına rağmen Refah'a kara saldırısı çağrısında bulundu. İsrail Savaş Kabinesi de saldırıya devam etme kararı aldı. Art arda gelen açıklamalar sonrası harekete geçen İsrail güçleri, Refah'ın doğusundaki 50'den fazla noktaya hava saldırıları düzenledi.İSRAİL ordusu, Refah'a "sınırlı bir operasyon" başlatacağını ve "geniş çaplı bir tahliyenin" söz konusu olmadığını belirtti. Ancak uzmanlar Refah'ta büyük bir katliam olacağını belirtiyor. Nitekim önceki gece 8'i çocuk olmak üzere Refah'ta 28 kişiyi daha katleden İsrail dün de sığındıkları yerleri terk edenlerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi. Uzmanlar, İsrail'in Refah'ı da yok ederek Gazze Şeridi'nin tamamını işgal altına almak istediğini savunuyor. Bölgedeki Filistinlilerin akıbeti belirsiz. Reuters'a göre Mısır yönetimi olası bir göç dalgasına karşılık bölgedeki askeri varlığını artırmaya başladı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder, İsrail'in Refah'ın bazı bölgelerini tahliye emri hakkında "Korktuğumuz başımıza geldi" ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası saldırısının "sivil halka saldırı" ve "katliam" olacağı uyarısında bulundu. Fransa'dan da "İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçu teşkil ediyor" açıklaması geldi.ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri Avrupa'da artarak devam ediyor. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını gösteriyor. Dün Oxford ve Cambridge üniversitelerinde de destek gösterileri başladı. ABD'de 10 Nisan'dan bu yana süren gösterilerde ise 2 bin 500'den fazla öğrenci gözaltına alındı.