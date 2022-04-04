6’lı ittifak Macaristan’daki seçimde sandığa gömüldü

Başkan Erdoğan'ın "6 benzemez" dediği Millet İttifakı ile büyük benzerlikler taşıyan Macaristan'daki 6'lı muhalefet bloğu seçimde büyük yenildi aldı. Macaristan'da yapılan genel seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu, ABD, AB ve George Soros destekli 6'lı muhalefete karşı zafer elde etti. Macaristan seçimini baz alan siyasi çevrelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 benzemez" olarak nitelendirdiği CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelen ve yurt dışından destek gören Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı karşısında 2023'te gerçekleştirilecek seçimlerde benzer hezimeti yaşayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhur İttifakı son seçimde yüzde 52.4 oranında halktan destek alarak Millet İttifakı'nı hüsrana uğratmıştı. Milletler, ülkelerinde gerçekleştirilen seçimlere dış müdahale ve finansman desteği yapılmasına karşı duruyor. Bunun son örneği Orban'ın uluslararası güçler ve kurumların 6'lı sol bloka desteğine rağmen kazandığı büyük zafer oldu.Ülkedeki kamuoyu araştırma şirketleri seçim öncesi gerçekleştirilen son yoklamalarda iktidar partisinin en fazla birkaç puan avantaja sahip olduğuna kaydediyordu. Ancak Fidesz 135 milletvekili çıkarmayı başararak 3'te 2'lik çoğunluğu elde etti. Orban, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti.Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" dedi. Orban, "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin" diye konuştu. Ülkede seçim gündemi ekonomi çerçevesinde şekillendi.Seçim öncesinde enflasyon büyük oranda yükseltilerek özellikle un, yağ, şeker gibi gıda fiyatları üzerinden propaganda yapıldı. Hükümet, temel gıda maddeleri ve benzin istasyonlarında akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Orban yönetimi vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini dondurmuştu. ANKARA