7 günlük ateşkes teklifi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'ye 7 günlük ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ardından nükleer program konusunda kapsamlı müzakerelerin başlamasını için bir plan sunduklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ise ABD ve İsrail'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız" dedi.
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