7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat oldu.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton senatörlük yarışını kazandı.

SOUTH CAROLİNA'DAN 28 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.