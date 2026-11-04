7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Kongreye aday olan 7 Müslüman seçimlerden galip ayrılırken, Temsilciler Meclisinde 1 Müslüman adayın daha zafer kazanması bekleniyor. ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!
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ABD halkı, Kongredeki yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclisleri belirlemek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

Öte yandan farklı bölgelerde Kongre için yarışan 6 Müslüman aday Temsilciler Meclisine girmeye hak kazandı.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

(Gazze'de gönüllü doktorluk yapan Adam Hamawy, New Jersey eyaletini ABD Kongresi'nde temsil edecek ilk Müslüman siyasetçi oldu)

ABD KONGRESİNE İLK MÜSLÜMAN SENATÖR

Michigan'dan ABD Senatosu için aday olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a sandıkta üstün geldi.

Sayed böylece ABD Kongresi'ne seçilen ilk Müslüman senatör oldu.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

TEMSİLCİLER MECLİSİNE 6 MÜSLÜMAN İSİM

ABD Temsilciler Meclisinde halihazırda görev yapan Müslüman üyeler Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon ve Andre Carson yapılan seçimlerde koltuklarını koruyarak 2 yıl daha Kongrede görev yapmaya hak kazandı.

Öte yandan New Jersey'den aday olan 2024'te Gazze'deki Avrupa Hastanesinde gönüllü doktorluk yapan ve ateşkes çağrılarıyla öne çıkan Adam Hamawy de seçimlerde galip çıktı.

Hamawy New Jersey eyaletini Temsilciler Meclisinde temsil edecek ilk Müslüman isim oldu.

New York'tan aday olan ⁠Darializa Avila Chevalier, daha sonra Müslümanlığı seçmesiyle ön plana çıkıyor.

Chevalier, New York'taki seçimlerden galip ayrıldı.

Öte yandan California'da aday olan Aisha Wahab da yarışı önde götürse de henüz sonuçlar ilan edilmedi.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

2026 ABD ARA SEÇİMLERİ - SEÇİMLER İLKLERE SAHNE OLDU

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti.

Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

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7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

ERKEN OYDA KATILIM REKORU KIRILDI

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre, 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

NEW JERSEY, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE GÖNDERİYOR

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

ABDUL EL-SAYED, ABD'DE SENATOYA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLDU

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yendi.

Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman oldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratların lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.

Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

KANSAS'A 94 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton senatörlük yarışını kazandı.

Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat oldu.

MAİNE EYALETİNDE 1995'TEN BU YANA İLK DEMOKRAT SENATÖR

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

SOUTH CAROLİNA'DAN 28 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

ABD TARİHİNİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ GEORGİA'DAN SEÇİLDİ

Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı geride bırakarak ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapan Bottoms, aynı zamanda Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

ABD SENATOSUNDA İLK YERLİ KADIN ÜYE

Minnesota eyaletinde Demokrat Peggy Flanagan, Cumhuriyetçi rakibi Michele Tafoya'yı mağlup ederek ABD Senatosuna seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

WİSCONSİN'E İLK SİYAHİ VALİ

Wisconsin eyaletinde Demokrat David Crowley, valilik yarışını kazanarak eyalet tarihinde bir ilke imza attı. Crowley, Wisconsin'in ilk siyahi valisi olarak seçildi.

7 Müslüman isim kongreye seçildi! ABD tarihinde bir ilk: Abdul el-Sayed Senatör oldu!

TENNESSEE'YE İLK KADIN VALİ

Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçi Marsha Blackburn, Demokrat rakibi Jerri Green'i mağlup ederek valilik yarışını kazandı.

Daha önce ABD Senatosunda görev yapan Blackburn, böylece Tennessee tarihinin ilk kadın valisi oldu.

CALİFORNİA'YA 151 YIL SONRA LATİN AMERİKA KÖKENLİ VALİ

California eyaletinde Demokrat Xavier Becerra, Cumhuriyetçi rakibi Steve Hilton'ı mağlup ederek valilik yarışını kazandı.

Becerra, 1875 yılında görev yapan Romualdo Pacheco'dan bu yana eyalette valilik görevine seçilen ilk Latin Amerika kökenli isim oldu.

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