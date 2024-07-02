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Giriş Tarihi: 2.7.2024 01:10

70 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkelerinden Çad, Nijerya, Nijer ve Kamerun topraklarında yer alan Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'ın 70 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi

AA
70 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Abubakar Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'ın 5 kampına operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Operasyonlarda 70 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Abdullahi, onlarca teröristin de yaralı kaçtığını aktardı.

Abdullahi, bölgede barış ile güvenliği sağlamak ve sürdürmek için ortaklarıyla birlikte yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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70 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
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