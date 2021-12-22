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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:44 Son Güncelleme: 22.12.2021 14:08

70 milyon yıldır bozulmadan durmuş… Dinozor fosili tarihi aydınlatabilir

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
70 milyon yıldır bozulmadan durmuş… Dinozor fosili tarihi aydınlatabilir

Dünya tarihi ile ilgili müthiş bir keşif daha ortaya çıktı. 70 milyon yıldır bozulmadan bugüne kadar ulaşmış bir dinozor yumurtası, tarihin bilinmeyenlerine ışık tutacak.

Bilim dünyası, yumurtasının içinde mükemmel bir şekilde kıvrılmış bir bebek dinozor fosilinin keşfiyle büyük bir heyecan yaşıyor.

KUŞLAR VE DİNOZORLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI BELİRGİNLEŞİYOR

Kanada'da bulunan Calgary Üniversitesili akademisyenler, iScience dergisinde yayınlanan bir araştırmada bu önemli keşfe değindi.

Çin'de bir müzede korunan 70 milyon yıllık bebek dinozor fosili, dinozorlar ve kuşlar arasındaki bağlantılara daha fazla ışık tutuyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten bilim insanı Darla Zelenitsky, bebek dinozor kemiklerinin küçük ve kırılgan olduğunu ve fosil olarak çok nadiren korunduğunu ve bunun çok şanslı bir bulgu olduğunu söyledi.

Zelenitsky bulguyla ilgili, "Bu harika bir örnek... 25 yıldır dinozor yumurtaları üzerinde çalışıyorum ve henüz böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık olarak 17 santimetre uzunluğunda bir yumurtanın içinde kıvrılmış olan bebek dinozorun baştan kuyruğa 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu bebeğin yumurtadan çıksaydı yaklaşık iki ila üç metre uzunluğunda olacağına inanıyor.

Çin, İngiltere ve Kanada'dan araştırmacılar, Baby Yingliang adı verilen keşfin, kuşlarla benzerliğine de dikkat çekti. Buna göre dinozorların, yavru kuşlara benzer şekilde yumurtadan çıkmadan önce hareket ettikleri ve poz değiştirdikleri sonucuna ulaşıldı.

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70 milyon yıldır bozulmadan durmuş… Dinozor fosili tarihi aydınlatabilir
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