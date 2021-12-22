70 milyon yıldır bozulmadan durmuş… Dinozor fosili tarihi aydınlatabilir

Yaklaşık olarak 17 santimetre uzunluğunda bir yumurtanın içinde kıvrılmış olan bebek dinozorun baştan kuyruğa 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu bebeğin yumurtadan çıksaydı yaklaşık iki ila üç metre uzunluğunda olacağına inanıyor.

Çin, İngiltere ve Kanada'dan araştırmacılar, Baby Yingliang adı verilen keşfin, kuşlarla benzerliğine de dikkat çekti. Buna göre dinozorların, yavru kuşlara benzer şekilde yumurtadan çıkmadan önce hareket ettikleri ve poz değiştirdikleri sonucuna ulaşıldı.